Take a fresh look at your lifestyle.


من هو فهد المسعود؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الثانية انتخابات أمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
فهد المسعود مرشح الدائرة الثانية م. فهد المسعود مرشح الدائرة الثانية أمة 2020

تقدم المهندس فهد المسعود رسميًا بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس الأمة 2020 في الكويت والمقرر لها يوم 5 ديسمبر 2020 القادم، وسوف ينافس فهد المسعود وبقوة على أحد المقاعد العشرة في الانتخابات البرلمانية الكويتية.
شاهد أيضًا: أسماء المرشحين الدائرة الثانية انتخابات أمة 2020
هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهندس فهد المسعود من ويكيبيديا، والمنصب التي تولاها والشهادات العليمة التي حصل عليها، هذا ويذكر أن الدائرة الثانية في انتخابات أمة 2020 تشهد تنافسًا بين 63 مرشحًا على المقاعد العشرة.

السيرة الذاتية فهد المسعود من ويكيبيديا

  • هو فهد عبد العزيز فهد المسعود.
  • عن فهد المسعود مرشح الدائرة الثانية من ويكيبيديا نجد أنه سياسي كويتي وكاتب صحفي وحاصل على الماجستير في هندسة الكمبيوتر.
  • م. فهد المسعود من مواليد عام 1961.
  • عمل في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كإخصائي تكنولوجيا المعلومات.
  • شغل منصب رئيس جمعية مشرف التعاونية.
  • عضو جمعية المهندسين الكويتية.
  • عضو رابطة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأمريكية البريطانية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

مستوصف حولي حجز موعد إلكتروني

أخبار العالم

حجز موعد بلدية الفروانية

أخبار العالم

انتخابات مجلس الأمة 2020.. الموعد وأسماء المرشحين الدائرة الرابعة، الخامسة، الدائرة…

أخبار العالم

من هو مهند الساير؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الثالثة انتخابات مجلس…

أخبار العالم

إدارة التعليم الخاص حجز موعد منصة متى الكويت في مبارك الكبير – مواعيد تصديق…

أخبار العالم

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد شهادة الجنسية الكويت

أخبار العالم

حجز موعد الإدارة العامة للتعليم الخاص مبارك الكبير العدان

أخبار العالم

حجز موعد بلدية الأحمدي

أخبار العالم

حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الكويت paci.gov.kw

أخبار العالم

المستندات المطلوبة لتسجيل عمالة منزلية لأول مرة إلكترونيًا Online


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.