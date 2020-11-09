من هو فهد المسعود؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الثانية انتخابات أمة 2020
تقدم المهندس فهد المسعود رسميًا بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس الأمة 2020 في الكويت والمقرر لها يوم 5 ديسمبر 2020 القادم، وسوف ينافس فهد المسعود وبقوة على أحد المقاعد العشرة في الانتخابات البرلمانية الكويتية.
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هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهندس فهد المسعود من ويكيبيديا، والمنصب التي تولاها والشهادات العليمة التي حصل عليها، هذا ويذكر أن الدائرة الثانية في انتخابات أمة 2020 تشهد تنافسًا بين 63 مرشحًا على المقاعد العشرة.
السيرة الذاتية فهد المسعود من ويكيبيديا
- هو فهد عبد العزيز فهد المسعود.
- عن فهد المسعود مرشح الدائرة الثانية من ويكيبيديا نجد أنه سياسي كويتي وكاتب صحفي وحاصل على الماجستير في هندسة الكمبيوتر.
- م. فهد المسعود من مواليد عام 1961.
- عمل في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كإخصائي تكنولوجيا المعلومات.
- شغل منصب رئيس جمعية مشرف التعاونية.
- عضو جمعية المهندسين الكويتية.
- عضو رابطة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأمريكية البريطانية.