يعمل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الصباح دائمًا على أن تكون المحافظة هي الأولى في كافة المجالات على مستوى الكويت، كما يعمل عن كثب على أن تكون الخدمات المقدمة للمواطن الكويتي هي الأفضل ويعمل على تيسير كل سبل الحياة للجميع في المحافظة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للشيخ فواز الخالد الحمد الصباح من ويكيبيديا، كما نستعرض أهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا وقد شهدت محافظة الأحمدي نقله كبير في كافة المجالات مع المحافظ فواز الخالد.

من هو فواز الخالد الحمد الصباح محافظ الأحمدي؟

هو أحد أفراد أسرة آل صباح، بخصوص معلومات عن الشيخ فواز الخالد الصباح من ويكيبيديا، نجد أن والده هو الشيخ حمد المبارك الصباح الذي تُوفي شابًا عن عمر يناهز 38 عامًا، جده لوالدته هو الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح أمير الكويت العاشر، وخال الشيخ فواز الخالد محافظ الأحمدي هو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وشقيقه رئيس الوزراء صباح الخالد.

الشيخ فواز الخالد الصباح شغل منصب محافظ الأحمدي منذ عام 2014 حتى الآن، ومن قبلها كان يشغل منصب وكيل مساعد في ديوان ولي العهد الكويتي من 2001 حتى 2014.