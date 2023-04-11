من هو فيصل السميط الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء؟
قرر وزير الكهرباء والماء وزير الإسكان المهندس مطلق العتيبي تكليف المهندسة مها العسعوسي بمنصب وكيل الوزارة، وتكليف المهندس فيصل السميط بمنصب الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندس فيصل السميط الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء والماء الجديد، واهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.
معلومات عن المهندس فيصل السميط الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء والماء
- المهندس فيصل السميط هو الوكيل المساعد لشبكات النقل المكلف في وزارة الكهرباء والماء منذ يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023.
- وهو يشغل منصب مدير إدارة الإنشاءات في قطاع شبكات النقل.
- الوكيل المساعد فيصل السميط شغل منصب رئيس قسم إنشاء المحطات في إدارة الإنشاءات لمشاريع الشبكات الكهربائية.
- حاصل على دورات تدريبية متقدمة منها دورة تدريبية في سويسرا لإدارة الشبكات وهي دورة تابعة للوزارة، وكانت عام 2011.
- شغل منصب رئيس اللجنة الثقافية بجمعية المهندسين الكويتية.