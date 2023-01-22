من هو كريس هيبكنز رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد؟

أُعلن في نيوزيلندا منذ قليل، عن إسم رئيس الوزراء الجديد، وهو كريس هيبكنز، الذي سيتولى المنصب خلفًا للرئيسة السابقة جاسيندا أرديرن، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لكريس هيبكنز رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، هذا وقد انتخب حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا هيبكنز رئيسًا له ليتولى رئاسة الحكومة، هذا وقد تقدمت رئيسة الوزراء السابقة باستقالتها كما أن تُكمل المدة القانونية لها في المنصب.
معلومات عن كريس هيبكنز رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد
- هو كريس جون هيبكنز رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد ورئيس حزب العمال الحاكم في يناير 2023.
- هو مواليد عام 1978 (44 عامًا).
- قبل توليه منصب رئاسة الوزراء كان يشغل منصب وزير التعليم والشرطة ورئيس مجلس النواب.
- شغل من قبل منصب وزير الصحة.
- في 2008 فاز بانتخابات عضوية مجلس النواب.
- كريس هيبكنز كان رئيسًا للطلاب خلال دراسته الجامعية.
- حصل على درجة البكالوريوس الآداب تخصص السياسة.