من هو كريس هيبكنز رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد؟

أُعلن في نيوزيلندا منذ قليل، عن إسم رئيس الوزراء الجديد، وهو كريس هيبكنز، الذي سيتولى المنصب خلفًا للرئيسة السابقة جاسيندا أرديرن، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لكريس هيبكنز رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، هذا وقد انتخب حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا هيبكنز رئيسًا له ليتولى رئاسة الحكومة، هذا وقد تقدمت رئيسة الوزراء السابقة باستقالتها كما أن تُكمل المدة القانونية لها في المنصب.

معلومات عن كريس هيبكنز رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد