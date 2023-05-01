من هو مالك الخيران مول بالكويت؟

افتتحت الكويت أحدث وجهات التسوق والترفيه بها يوم 30 أبريل 2023 وهو الخيران هايبرد أوتلت مول، والذي يقع في وسط منطقة صباح الأحمد البحرية، هذا ومن المرتقب أن يكون مول الخيران واحد من أهم الوجهات السياحية في الكويت للمواطنين والمقيمين والقادمين من السعودية ودول الخليج، حيث يقع المول في مكان متميز بجنوب الكويت.

مالك مشروع الخيران مول بالكويت

مؤسس ومالك الخيران هايبرد اوتلت مول بالكويت مجموعة التمدين المتخصصة في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات، وصاحب مجموعة التمدين الكويتية ورئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال الكويتي محمد جاسم المرزوق، نفذت الخيران مول شركة زهراء التمدين التابعة لمجموعة التمدين.



مجموعة التمدين الكويتية نفذت عدد من المشاريع العقارية العملاقة في دولة الكويت ومنها: مجمع الكوت، مجمع 360، مجمع ذا وير هاوس، فندق المنشر روتانا، مجمع أبراج المنشر، وغيرها الكثير من المشاريع العقارية الهامة بالكويت.