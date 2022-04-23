من هو مايكل راتني سفير أمريكا الجديد في السعودية؟

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رشح مايكل راتني، ليكون سفير الولايات المتحدة الجديد لدى الرياض، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لمايكل راتني سفير أمريكا الجديد في السعودية، والذي من المرتقب أن يستلم مهام عمله الجديد خلال الساعات القليلة القادمة،

من هو مايكل راتني سفير أمريكا الجديد في السعودية؟