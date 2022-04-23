أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد رشح مايكل راتني، ليكون سفير الولايات المتحدة الجديد لدى الرياض، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لمايكل راتني سفير أمريكا الجديد في السعودية، والذي من المرتقب أن يستلم مهام عمله الجديد خلال الساعات القليلة القادمة،
من هو مايكل راتني سفير أمريكا الجديد في السعودية؟
- هو مايكل آلان راتني، من مواليد ماساشوستس عام 1961 (61 عامًا).
- مايكل راتني سفير أمريكا الجديد في السعودية بدأ مسيرته في العمل بالسلك الدبلوماسي من عام 1990، له خبرات طويلة كدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط.
- شغل مايكل راتني منصب القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بإسرائيل.
- كان مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى سوريا خلال الفترة من 2012 حتى 2015.
- كما شغل منصب مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام وإسرائيل وفلسطين من 2015 حتى 2017.
- شغل منصب القنصل العام لأمريكا في القدس حتى 2012.
- في بداية عمله بالدبلوماسية شغل مايكل راتني منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في قطر، كما عمل في عدة بعثات أمريكية لدى المكسيك والعراق ولبنان والمغرب وفي العاصمة واشنطن.
- مايكل راتني سفير الولايات المتحدة فوق العادية في السعودية حاصل على بكالوريوس في الاتصال الجماهيري من جامعة بوسطن، حاصل على درجة الماجستير في الشؤون الدولية من جامعة جورج واشنطن.