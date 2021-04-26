نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسفير مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية الكويتي، حيث نُقدم مسيرة هذا الدبلوماسي المخضرم والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا وقد وافق مجلس الوزراء في دولة الكويت في مارس 2021 على تعيين السفير مجدي الظفيري في منصب نائب وزير الخارجية خلفًا للسيد خالد الجارالله الذي تقدم باستقالته في شهر فبراير من نفس العام.

من هو مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية الكويتي

هو مجدي أحمد السويط الظفيري، نائب وزير الخارجية الكويتي الجديد من مواليد عام 1958 (62 عامًا)، تخرج سيادته من جامعة الكويت بعدما حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، حصل على دورة تدريبية دبلوماسية عام 1981 خلال الدورة 36 للأمانة العامة للأمم المتحدة، التحق السفير مجدي الظفيري بالعمل الدبلوماسي الكويتي عام 1980.

السفير مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية الكويتي شغل الكثير من المناصب الهامة بالوزارة، منها: سفير الكويت لدى إيران لما يقرب من 20 عامًا حيث شغل هذا المنصب من عام 2001 حتى 2021، كما شغل منصب سفير الكويت في كندا، وشغل منصب المندوب الدائم للكويت لدى الجامعة العربية، كما تولى ملف الحدود في الخارجية الكويتية، وأكد السفير مجدي الظفيري وقتها أن المملكة العربية السعودية هي عمق استراتيجي للكويت.