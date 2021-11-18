من هو مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية الكويتي؟

بواسطة محمود عطا الله
مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية

السيد مجدي الظفيري أحد أهم القيادات الدبلوماسية في دولة الكويت، وهو نائب وزير الخارجية الكويتي، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للسيد مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية الكويتي، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها، سبق السفير مجدي الظفيري في منصب نائب وزير الخارجية الدبلوماسي الكويتي المخضرم السفير خالد سليمان الجار الله.

من هو مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية الكويتي؟

  • هو مجدي أحمد إبراهيم السويط من مواليد 1958.
  • تخرج السفير مجدي الظفيري من جامعة الكويت عام 1981 بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.
  • حصل على دورة الدبلوماسيين الكويتيين في نيويورك 1981.
  • التحق بوزارة الخارجية فور تخرجه عام 1981.
  • عمل في سفارات الكويت بالولايات المتحدة ثم إيطاليا.
  • شغل السفير مجدي الظفيري منصب المندوب الدائم للكويت لدى جامعة الدول العربية.
  • شغل منصب سفير مفوض وفوق العادة لدولة الكويت لدى كندا ثم إيران ثم تركمنستان.
  • يشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ مارس 2021.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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