السيد مجدي الظفيري أحد أهم القيادات الدبلوماسية في دولة الكويت، وهو نائب وزير الخارجية الكويتي، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للسيد مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية الكويتي، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها، سبق السفير مجدي الظفيري في منصب نائب وزير الخارجية الدبلوماسي الكويتي المخضرم السفير خالد سليمان الجار الله.

من هو مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية الكويتي؟