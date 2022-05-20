سؤال هام يشغل تفكير الكثيرون في الكويت وخارجها دائمًا وهو “من هو محافظ الجهراء الحالي؟”، وذلك للأهمية الكبيرة لتلك المحافظة التي تقع في الشمال الغربي للدولة، هذا وتُقسم دولة الكويت إداريًا إلى ست محافظات، وتعتبر محافظة الجهراء هي الأكبر جغرافيًا بين تلك المحافظات، والأكبر أيضًا من حيث التنوع السكاني.
من هو محافظ الجهراء الحالي؟
- محافظ الجهراء الحالي هو ناصر فلاح مبارك الحجرف.
- يشغل بو فيصل منصب المحافظ منذ 11 مارس 2019.
- قدم محافظ الجهراء مجهودات كبيرة لتحقيق كل مطالب أهالي المحافظة ويعمل دائمًا على توفير كل الخدمات للجميع.
- يتخطى عدد سكان محافظة الجهراء 450 ألف نسمة تقريبًا.