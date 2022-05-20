سؤال هام يشغل تفكير الكثيرون في الكويت وخارجها دائمًا وهو “من هو محافظ الجهراء الحالي؟”، وذلك للأهمية الكبيرة لتلك المحافظة التي تقع في الشمال الغربي للدولة، هذا وتُقسم دولة الكويت إداريًا إلى ست محافظات، وتعتبر محافظة الجهراء هي الأكبر جغرافيًا بين تلك المحافظات، والأكبر أيضًا من حيث التنوع السكاني.

من هو محافظ الجهراء الحالي؟