من هو محمد الأمين التوم وزير التعليم العام الجديد بالسودان والسيرة الذاتية له







من هو محمد الأمين التوم وزير التعليم العام الجديد بالسودان الآن هو سؤال الجميع في السودان بعد ترشيح البروفيسور لهذا المنصب الهام، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية للدكتور محمد الأمين التوم من ويكيبيديا ومسيرته العلمية والوظائف القيادية التي تولاها من قبل، وأهم المعلومات عن محمد الأمين التوم cv، هذا وقد تم الإعلان رسميا منذ قليل أن الحكومة الإنتقالية الجديدة برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك سيتم الكشف عنها خلال 48 ساعة القادمة، على أن يتولوا أعمالهم على الفور بعد أداء اليمين القانونية.







من هو محمد الأمين التوم وزير التعليم الجديد والسيرة الذاتية له

محمد الأمين التوم ليس بغريب عن وزارة التربية والتعليم السودانية فهو يعلم قضايا هذا القطاع تماما، فهو عالم رياضيات سوداني معروف، وهو خبير في قضايا التعليم، شغل من قبل منصب عميد جامعة جاردن سيتي بالخرطوم، كما شغل من قبل منصب عميد مدرسة العلوم الرياضية بجامعة الخرطوم.







والبروفيسور محمد الأمين التوم هو عالم رياضيات معروف على المستوى العالمي، شارك في الكثير من المؤتمرات العالمية في مجال التعليم، كما شارك في تأسيس المعهد الأفريقي للرياضيات، هذا ومن المرتقب أن يحقق وزير التعليم الجديد نجاحات كبيرة في تلك الوزارة الهامة.