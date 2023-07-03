من هو محمد السويدي وزير الاستثمار الإماراتي الجديد؟

أُعلن في الإمارات عن اختيار السيد محمد السويدي ليكون أول وزير إستثمار في الدولة بعد تأسيس تلك الوزارة الجديدة لتدخل ضمن الهيكل الحكومي للدولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لسعادة محمد السويدي وزير الاستثمار الجديد بالإمارات، واهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي شغلها من قبل.

معلومات عن محمد السويدي وزير الاستثمار الإماراتي الجديد

محمد حسن السويدي وزير الاستثمار الجديد في الإمارات هو رئيس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “القابضة” ADQ وهي شركة إستثمارية مقرها أبوظبي، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة عدد من الشركات منها على سبيل الذكر لا الحصر شركة طاقة “أبوظبي الوطنية للطاقة”، وشركة بيور هيلث، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والنائب الثاني لرئيس شركة دار العقارية، ونائب رئيس شركة مصدر.

وزير الاستثمار الجديد سعادة محمد حسن السويدي عضو في العديد من مجالس إدارات عدد المؤسسات والكيانات الاستثمارية الهامة منها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، صندوق أبوظبي للمعاشات، مجموعة اللولو العالمية، أدنوك للتوزيع، عمل لفترة في شركة مبادلة للاستثمار، حيث اكتسب خلال تلك الفترة خبرات في العديد من القطاعات منها: التعدين والبنية التحتية والتكنولوجيا والعقارات والمعادن والزراعة، تخرج سعادة محمد السويدي من جامعة الإمارات بعد حصوله على بكالوريوس المحاسبة، كما لسيادته خبرات في مجال الخدمات المصرفية من خلال عمله في بنك الاتحاد الوطني، كما عمل من قبل في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.