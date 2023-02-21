من هو محمد العنزي وكيل وزارة التجارة والصناعة؟
نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ محمد العنزي وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي الحالي بالإنابة، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي شغلها من قبل، ويعتبر الأستاذ محمد العنزي واحد من أهم القيادات والكوادر الإدارية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية.
معلومات عن محمد العنزي وكيل وزارة التجارة والصناعة
- هو محمد مخلف منصور العنزي يشغل منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة بالإنابة الحالي في الكويت منذ يوليو 2021.
- هو ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
- في أول يوليو 2017 عُين محمد العنزي بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة والصناعة.
- شغل منصب الناطق الرسمي لوزارة التجارة.