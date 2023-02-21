من هو محمد العنزي وكيل وزارة التجارة والصناعة؟

بواسطة محمود عطا الله
محمد العنزي وكيل وزارة التجارة ويكيبيديا الأستاذ محمد العنزي وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ محمد العنزي وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي الحالي بالإنابة، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي شغلها من قبل، ويعتبر الأستاذ محمد العنزي واحد من أهم القيادات والكوادر الإدارية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية.

معلومات عن محمد العنزي وكيل وزارة التجارة والصناعة

  • هو محمد مخلف منصور العنزي يشغل منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة بالإنابة الحالي في الكويت منذ يوليو 2021.
  • هو ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
  • في أول يوليو 2017 عُين محمد العنزي بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة والصناعة.
  • شغل منصب الناطق الرسمي لوزارة التجارة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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