من هو محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة الجديد؟

أعلنت سلطنة عمان اليوم الخميس 16 يونيو 2022 عن عدة مراسيم سلطانية أصدرها جلالة السلطان هيثم بن طارق، ومنها مرسوم بتعيين الشيخ محمد بن سليمان بن حمود الكندي محافظًا لشمال الباطنة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للشيخ محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة الجديد وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، ويتولى الشيخ محمد بن سليمان هذا المنصب خلفًا للسيد سيف بن حمير الشحي الذي تولى منصب محافظ جنوب الباطنة.

من هو محمد بن سليمان بن حمود الكندي محافظ شمال الباطنة الجديد؟