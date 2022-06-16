من هو محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة الجديد؟
أعلنت سلطنة عمان اليوم الخميس 16 يونيو 2022 عن عدة مراسيم سلطانية أصدرها جلالة السلطان هيثم بن طارق، ومنها مرسوم بتعيين الشيخ محمد بن سليمان بن حمود الكندي محافظًا لشمال الباطنة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للشيخ محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة الجديد وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، ويتولى الشيخ محمد بن سليمان هذا المنصب خلفًا للسيد سيف بن حمير الشحي الذي تولى منصب محافظ جنوب الباطنة.
من هو محمد بن سليمان بن حمود الكندي محافظ شمال الباطنة الجديد؟
- الشيخ محمد بن سليمان بن حمود الكندي محافظ شمال الباطنة الجديد كان يشغل منصب نائب محافظ مسقط منذ أغسطس 2020 حتى يونيو 2022.
- الشيخ محمد بن سليمان الكندي كان عضوًا في مجلس الشورى عن ولاية النخل.
- شغل من 2004 حتى 2015 منصب رئيس قسم التخطيط وضبط الجودة في مركز نظم المعلومات بجامعة السلطان قابوس.
- قام بتمثيل سلطنة عمان في الكثير من المؤتمرات الدولية الهامة.
- تخرج من جامعة السلطان قابوس بعد حصوله على البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، كما حصل من نفس الجامعة على شهادة إدارة الأعمال، كما حصل على شهادات متخصصة في اللغة والإدارة وهندسة المعلومات.