من هو محمد بن ناصر خريج جامعة السوربون الفرنسية ورجل القانون الرئيس المؤقت لتونس وما هي رسالته للشعب التونسي

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن الرئيس المؤقت لتونس محمد بن ناصر رئيس البرلمان التونسي الذي سيشغل منصب الرئيس، في الفترة الانتقالية بحسب الدستور التونسي الجديد الصادر في عام 2014، والتي تنص المادة 84 منه، على أنه في حالة خلو منصب رئس الجمهورية بسبب الوفاة يتولى رئيس البرلمان الحكم وشغل المنصب لمدة 90 يوم لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

ونحن من خلال هذا المقال سنوافيكم ونعرفكم من هو محمد بن ناصر، الرئيس المؤقت لتونس وما المناصب التي شغلها في المحافل الدولية والمناصب في الدولة التونسية .

من هو محمد بن ناصر الرئيس المؤقت

ولد محمد بن ناصر في 21 من مارس عام 1934 ميلادي، في مدينة الجم التابعة لولاية المهدية، وأكمل تعليمه الابتدائي في مدرسة مدينة الجم، والمرحلة الثانوية بالمدرسة الصادقية، وحصل على بكالوريوس الحقوق من معهد الدراسات العليا في القانون بتونس سنة 1956، وحصل على الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة السوربون،وقال بن ناصر للتونسين، أنه سيسير على نهج الرئيس الراحل وتمنى أن تمر الفترة الانتقالية بسلاسة

المناصب التي تقلدها محمد بن ناصر داخلياً وخارجياً

شغل محمد بن ناصر منصب وزير الشئون الاجتماعية عام 1974، وفي عام 2011 بعد الثورة شغل نفس المنصب في حكومة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حتي عام 2014، ثم من 2014 حتي ألان رئيساً للبرلمان التونسي،وعلى المستوي الدولي عين على رأس البعثة التونسية بجنيف، ومثل تونس في عدة منظمات دولية منها رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك عام 1965، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بجنيف عام 1993.