من هو محمد صالح العسعوسي الذي تُوفي اليوم في الكويت؟

أُعلن في الكويت عن وفاة الأستاذ محمد صالح العسعوسي اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر نوفمبر 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للراحل محمد صالح العسعوسي، هذا وقد تم نشر خبر وفاة محمد صالح العسعوسي في كل وسائل الإعلام الكويتية، وتصدر اسم الراحل ترند الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت.

من هو محمد صالح العسعوسي الذي توفي اليوم بالكويت؟