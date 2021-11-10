من هو محمد صالح العسعوسي الذي تُوفي اليوم في الكويت؟

أُعلن في الكويت عن وفاة الأستاذ محمد صالح العسعوسي اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر نوفمبر 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للراحل محمد صالح العسعوسي، هذا وقد تم نشر خبر وفاة محمد صالح العسعوسي في كل وسائل الإعلام الكويتية، وتصدر اسم الراحل ترند الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت.
من هو محمد صالح العسعوسي الذي توفي اليوم بالكويت؟
- الراحل الأستاذ محمد صالح العسعوسي كان يشغل منصب الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة سابقا بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
- وهو أحد كوادر المجلس الوطني للثقافة لفترة تزيد عن 30 عاما تدرج خلالها بين المناصب والقطاعات بالمجلس، وشغل الكثير من المناصب القيادية فيه.
- ساهم في الكثير من المشاريع والمهرجانات الثقافية التي جعلت الكويت منارة للثقافة في الخليج والمنطقة، ومن ضمن تلك المهرجانات معرض الكويت للكتاب، القرين وغيرهم.
- يعرف عن الراحل الالتزام والعطاء المتواصل، والعمل رفيع المستوى.