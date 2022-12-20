من هو محمد عايض العجمي مدير منطقة الفروانية التعليمية؟
نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للأستاذ محمد عايض العجمي مدير عام منطقة الفروانية التعليمية، وذلك بعد قرار التعيين الذي أصدره وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني، يذكر أنه قد تم تكليف جاسم بو حمد مديرًا لتعليمية الجهراء، وحمد السعيد مديرًا لمنطقة مبارك الكبير التعليمية.
معلومات عن الأستاذ محمد عايض العجمي مدير منطقة الفروانية التعليمية
- الأستاذ محمد عايض العجمي هو مدير عام منطقة الفروانية التعليمية منذ منتصف ديسمبر 2022.
- الأستاذ محمد عايض العجمي كان يشغل منصب مدير الأنشطة بمنطقة الفروانية التعليمية.
- شغل سيادته منصب مدير عام منطقة مبارك الكبير بالإنابة.
- مدير الأنشطة التربوية في منطقة مبارك الكبير التعليمية.