من هو محمد عايض العجمي مدير منطقة الفروانية التعليمية؟

بواسطة محمود عطا الله
محمد عايض العجمي مدير منطقة الفروانية التعليمية الأستاذ محمد عايض العجمي مدير منطقة الفروانية التعليمية

نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات من السيرة الذاتية للأستاذ محمد عايض العجمي مدير عام منطقة الفروانية التعليمية، وذلك بعد قرار التعيين الذي أصدره وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني، يذكر أنه قد تم تكليف جاسم بو حمد مديرًا لتعليمية الجهراء، وحمد السعيد مديرًا لمنطقة مبارك الكبير التعليمية.

معلومات عن الأستاذ محمد عايض العجمي مدير منطقة الفروانية التعليمية

  • الأستاذ محمد عايض العجمي هو مدير عام منطقة الفروانية التعليمية منذ منتصف ديسمبر 2022.
  • الأستاذ محمد عايض العجمي كان يشغل منصب مدير الأنشطة بمنطقة الفروانية التعليمية.
  • شغل سيادته منصب مدير عام منطقة مبارك الكبير بالإنابة.
  • مدير الأنشطة التربوية في منطقة مبارك الكبير التعليمية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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