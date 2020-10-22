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من هو محمد عبيد الراجحي؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020

بواسطة محمود عطا الله
محمد عبيد الراجحي مرشح انتخابات مجلس الأمة محمد عبيد الراجحي مرشح انتخابات مجلس الأمة

انضم محمد عبيد الراجحي إلى قائمة مرشحين الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2020 لتزيد المنافسة قوة على قوتها في تلك الدائرة الأكبر من حيث عدد الناخبين على مستوى الكويت، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لمحمد عبيد الراجحي والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، وقد أعلن محمد عبيد الراجحي عن ترشحه رسميًا للانتخابات، وأنًه سوف يعقد مؤتمر صحفي بعد قليل للكشف عن أسباب ترشحه.

من هو محمد عبيد الراجحي مرشح الدائرة الرابعة والسيرة الذاتية له؟

مرشح مجلس الأمة محمد عبيد فلاح عبيد فلاح الراجحي هو أحد القيادات السابقة في وزارة الداخلية، ناشط سياسي، وهو من أبناء قبيلة الرشايدة، وهو أحد أهم المتنافسين وبقوة على مقاعد مجلس الأمة العشرة عن الدائرة الرابعة في الكويت، شغل محمد عبيد الكثير من المناصب القيادية بوزارة الداخلية منها: مساعد مدير إدارة التسجيل والقبول بقطاع التعليم والتدريب، ثم رئيس قسم تسجيل ضباط الصف قطاع التعليم والتدريب.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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