من هو محمد علي العتيبي مدير إدارة الشؤون التعليمية بمنطقة حولي

بواسطة محمود عطا الله
أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي عدد من القرارات الهامة بخصوص عدد من الوظائف الإشرافية في مختلف المناطق التعليمية، ومن ضمن تلك القرارات تكليف الأستاذ محمد علي العتيبي بمهام منصب مدير إدارة الشؤون التعليمية بمنطقة حولي التعليمية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ محمد علي العتيبي وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا.

أ. محمد علي العتيبي السيرة الذاتية

هو محمد علي دبيس العتيبي يشغل منصب مدير إدارة الشؤون التعليمية بمنطقة حولي التعليمية بالتكليف منذ 1 أكتوبر 2025، هو موجه أول اجتماعيات بمنطقة مبارك الكبير التعليمية، من قبلها كان موجه أول اجتماعيات بمنطقة الأحمدي التعليمية.

