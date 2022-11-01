من هو مدير التأمينات الاجتماعية في الكويت «أحمد الثنيان»؟

يشغل الأستاذ أحمد الثنيان منصب مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت بالإنابة منذ 25 سبتمبر 2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ أحمد الثنيان مدير التأمينات في الكويت والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، تكليف أحمد الثنيان جاء ليكون خلفًا لمدير التأمينات السابق مشعل العثمان.
من هو أحمد الثنيان مدير التأمينات الاجتماعية في الكويت؟
- هو أحمد حمد الثنيان مدير التأمينات الحالي في الكويت منذ سبتمبر 2022.
- كان يشغل منصب مدير قطاع العمليات في التأمينات الكويتية منذ 2017.
- هو عضو مجلس إدارة مجموعة إسكان جلوبال.
- السيد أحمد الثنيان كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية ممثلا عن التأمينات.
- شغل منصب رئيس قسم المحاسبة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
- كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت.
- شغل العديد من المناصب الهامة في شركة زين الكويت.
- تخرج من جامعة الكويت عام 1990 بعد حصوله على البكالوريوس في المحاسبة.
- هو عضو مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي ممثل عن التأمينات.