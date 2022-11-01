من هو مدير التأمينات الاجتماعية في الكويت «أحمد الثنيان»؟

بواسطة محمود عطا الله
أحمد الثنيان مدير التأمينات الكويت أحمد الثنيان مدير التأمينات الكويت

يشغل الأستاذ أحمد الثنيان منصب مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت بالإنابة منذ 25 سبتمبر 2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ أحمد الثنيان مدير التأمينات في الكويت والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، تكليف أحمد الثنيان جاء ليكون خلفًا لمدير التأمينات السابق مشعل العثمان.

من هو أحمد الثنيان مدير التأمينات الاجتماعية في الكويت؟

  • هو أحمد حمد الثنيان مدير التأمينات الحالي في الكويت منذ سبتمبر 2022.
  • كان يشغل منصب مدير قطاع العمليات في التأمينات الكويتية منذ 2017.
  • هو عضو مجلس إدارة مجموعة إسكان جلوبال.
  • السيد أحمد الثنيان كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية ممثلا عن التأمينات.
  • شغل منصب رئيس قسم المحاسبة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
  • كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت.
  • شغل العديد من المناصب الهامة في شركة زين الكويت.
  • تخرج من جامعة الكويت عام 1990 بعد حصوله على البكالوريوس في المحاسبة.
  • هو عضو مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي ممثل عن التأمينات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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