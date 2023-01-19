من هو مدير التطبيقي الحالي في الكويت 2023 “د. حسن الفجام”؟

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني قرارًا وزارريًا بتعيين الدكتور حسن الفجام مديرًا عامًا للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور حسن الفجام مدير التطبيقي الحالي في الكويت 2023 وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، يأتي هذا القرار ليكون الدكتور حسن الفجام خلفًا للدكتور جاسم الأنصاري الذي تولى المنصب بالتكليف لمدة سنتين تقريبًا.

من هو مدير التطبيقي الحالي في الكويت 2023؟