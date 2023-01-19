من هو مدير التطبيقي الحالي في الكويت 2023 “د. حسن الفجام”؟
أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني قرارًا وزارريًا بتعيين الدكتور حسن الفجام مديرًا عامًا للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور حسن الفجام مدير التطبيقي الحالي في الكويت 2023 وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، يأتي هذا القرار ليكون الدكتور حسن الفجام خلفًا للدكتور جاسم الأنصاري الذي تولى المنصب بالتكليف لمدة سنتين تقريبًا.
من هو مدير التطبيقي الحالي في الكويت 2023؟
- الدكتور حسن الفجام مدير التعليم التطبيقي الجداد الحالي 2023 من القيادات الهامة بالهيئة ومطلع على كل ملفاتها.
- هو الدكتور حسن محمد حسن الفجام يتولى قيادة منظومة التعليم التطبيقي في الكويت منذ 14 يناير 2023.
- شغل منذ سبتمبر 2018 منصب مدير إدارة شؤون هيئة التدريس والتدريب بالتعليم التطبيقي.
- شغل منصب نائب مدير التطبيقي للشؤون الأكاديمية.
- كما شغل منصب مدير إدارة الشؤون الإدارية هيئة التعليم التطبيقي
- أستاذ مساعد بكلية التربية الأساسية.
- بعد توليه منصب مدير التطبيقي، حدد الدكتور حسن الفجام أهدافًا أساسية سوف يعمل على تحقيقها خلال فترة إدارته، ومن تلك الأهداف: تنمية وتطوير التعليم التطبيقي، رفد سوق العمل الكويتي بمخرجات وطنية مدربة تدريبًا عاليًا بما يحقق طموحات الدولة.