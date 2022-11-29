من هو مدير التعليم التطبيقي الحالي في الكويت؟

تعتبر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واحدة من أهم الجهات التعليمية والتدريبية في دولة الكويت، حيث يلتحق بكليات ومعاهد الهيئة ألاف الطلبة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لمدير التعليم التطبيقي الحالي في الكويت الدكتور جاسم الأنصاري، وأهم المناصب القيادية التي تولاها.
من هو مدير التطبيقي الحالي في الكويت 2023؟
- الأستاذ الدكتور جاسم محمد إبراهيم الأنصاري هو مدير التعليم التطبيقي والتدريب الحالي في الكويت.
- شغل منصب نائب مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
- كان يشغل منصب عميد كلية العلوم الصحية.
- تم ندب أ. د. جاسم الأنصاري إلى هيئة التعليم اللتطبيقي عام 2013.
- الأستاذ الدكتور جاسم الأنصاري حاصل على درجة الدكتوراه في طب الأسنان.