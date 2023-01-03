من هو مدير التعليم التطبيقي الحالي في الكويت 2023؟

أُعلن في الكويت اليوم، عن تعيين الدكتور محمد الحيان مديرًا للهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالإنابة لحين تعيين مدير بالأصالة، نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن الدكتور محمد الحيان مدير التعليم التطبيقي الحالي 2023 ونبذة من السيرة الذاتية له، وكان يشغل منصب مدير التعليم الدكتور جاسم الأنصاري والذي كان يشغل المنصب بالإنابة أيضًا.

معلومات عن مدير التعليم التطبيقي الحالي 2023 في الكويت