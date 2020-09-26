من هو مرشح قبيلة الظفير 2020 الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة

تُسفر نتائج تشاورية الظفير 2020 في الدائرة الرابعة عن مرشح القبيلة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي القادمة والمقرر عقدها في نهاية نوفمبر القادم، حيث أُقيمت انتخابات تشاورية الظفير الدائرة الرابعة يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020، حيث تبحث القبيلة عن الحفاظ على مقاعدها في مجلس الأمة القادم الجديد، وبلغت نسبة الحضور في التشاورية أكثر من 70% بقليل، وعدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 5150 تقريبًا.

من هو مرشح قبيلة الظفير 2020 الرابعة انتخابات مجلس الأمة

ثامر السويط هو مرشح قبيلة الظفير في انتخابات الكويت 2020، وذلك بعدما فاز منذ قليل بانتخابات تشاورية الظفير، وهو ثامر سعد غيث غانم السويط الظفيري مرشح انتخابات مجلس الأمة 2020 من مواليد 1876، يبلغ من العمر الآن 44 عامًا، وهو مهندس وعضو مجلس الأمة 2016 عن الدائرة الرابعة، وثامر السويط هو مهندس معماري، حيث حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة ميلواكي الأمريكية، عمل مهندسًا في وزارة الأشغال، كما عمل في وزارة العدل كخبير هندسي في إدارة الخبراء.