من هو مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار الجديد؟

أصدر صاحب السمو جلالة السلطان هيثم بن طارق عدة مراسيم سلطانية اليوم الخميس 16 يونيو 2022، من ضمن تلك المراسيم، تعيين معالي السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظًا لظفار، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار الجديد، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، تعتبر محافظة ظفار هي العاصمة السياحية لسلطنة عمان، وواحدة من أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في منطقة الخليج العربي وآسيا.

من هو صاحب السمو مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار الجديد