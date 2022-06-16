من هو مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار الجديد؟

أصدر صاحب السمو جلالة السلطان هيثم بن طارق عدة مراسيم سلطانية اليوم الخميس 16 يونيو 2022، من ضمن تلك المراسيم، تعيين معالي السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظًا لظفار، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار الجديد، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، تعتبر محافظة ظفار هي العاصمة السياحية لسلطنة عمان، وواحدة من أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في منطقة الخليج العربي وآسيا.
من هو صاحب السمو مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار الجديد
- هو صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود بن محمد آل سعيد أحد أعضاء العائلة الحاكمة في سلطنة، ومسؤول كبير في السلطنة حيث تولى عدة مناصب قيادية هامة، يلتقي مع السلطان هيثم بن طارق بالجد تركي بن سعيد .
- والده هو السيد تركي بن محمود آل سعيد رحمة الله عليه والذي شغل منصب مستشار الدولة للشؤون الجزائية منذ عام 1981.
- شغل السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار الجديد منصب مدير عام البحوث والدراسات التنموية، كما شغل منصب رئيس اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للتخطيط وجامعة السلطان قابوس.
- شغل سيادته منصب رئيس مجلس إدارة شركة عمان والإمارات القابضة.
- كما شغل من قبل منصب مدير عام الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط.