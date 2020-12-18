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من هو مساعد العاضي نائب مجلس الأمة الكويتي؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
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نقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للنائب مساعد عبد الرحمن العارضي نائب مجلس الأمة الكويتي من ويكيبيديا وذلك بعد فوزه في الانتخابات الكويتية الأخيرة والتي تمت في ديسمبر 2020، كما نُجيب عن سؤال الجميع بخصوص “مساعد العارضي من أي قبيلة؟”، هذا ومن المرتقب أن يقوم النائب مساعد العارضي بدور بارز خلال مجلس الأمة 2020-2024 والمساهمة بقوة في تحقيق مطالب وآمال وطموحات الشعب الكويتي.

من هو مساعد العارضي وما هي السيرة الذاتية له من ويكيبيديا؟

  • هو مساعد عبد الرحمن عايض عطاالله المطيري.
  • بخصوص قبيلة عبد الرحمن العارضي فهو من قبيلة مطير.
  • يعمل النائب مساعد العارضي في وزارة الخارجية.
  • وهو حاصل على مؤهل جامعي.
  • عمل في عدد من السفارات الكويتية بالخارج.
  • حصل النائب مساعد عبد الرحمن العارضي على العديد من الدورات في تخصص العلوم السياسية.
  • خاض مساعد العارضي انتخابات مجلس الأمة لأول مرة في 2020، وحقق الفوز بمقعد من مقاعد المجلس عن الدائرة الرابعة، وذلك بعدم حقق المركز الثالث بعدد أصوات 5750 صوتًا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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