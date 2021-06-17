أصدر سمو أمير دولة قطر مرسوم أميري يقضي بتعيين السيد مسعود بن محمد العامري وزيرًا للعدل، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للوزير مسعود بن محمد العامري وزير العدل الجديد، كما نستعرض عدد من المناصب القيادية التي تولاها من قبل، وخبراته الطويلة والهامة في تطوير مسيرة القضاء القطرية، وقد أدى الوزير مسعود بن محمد العامري اليمين القانونية أمام صاحب السمو الأمير تميم صباح اليوم الخميس 17 يونيو 2021.

من هو مسعود بن محمد العامري وزير العدل القطري الجديد؟

هو مسعود بن محمد بن علي العامري قبل توليه حقيبة الوزارة اليوم كان يشغل منصب رئيس مجلس الأعلى للقضاء في قطر، وزير العدل القطري الجديد من مواليد عام 1961 (60 عامًا)، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1983، حاصل على دورة تدريبية قضائية في المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية، حصل الوزير مسعود العامري على درجة الماجستير من كلية واشنطن بالولايات المتحدة في مجال القانون الدولي.

السيرة الذاتية مسعود بن محمد العامري وزير العدل الجديد