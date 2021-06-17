أصدر سمو أمير دولة قطر مرسوم أميري يقضي بتعيين السيد مسعود بن محمد العامري وزيرًا للعدل، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للوزير مسعود بن محمد العامري وزير العدل الجديد، كما نستعرض عدد من المناصب القيادية التي تولاها من قبل، وخبراته الطويلة والهامة في تطوير مسيرة القضاء القطرية، وقد أدى الوزير مسعود بن محمد العامري اليمين القانونية أمام صاحب السمو الأمير تميم صباح اليوم الخميس 17 يونيو 2021.
من هو مسعود بن محمد العامري وزير العدل القطري الجديد؟
هو مسعود بن محمد بن علي العامري قبل توليه حقيبة الوزارة اليوم كان يشغل منصب رئيس مجلس الأعلى للقضاء في قطر، وزير العدل القطري الجديد من مواليد عام 1961 (60 عامًا)، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1983، حاصل على دورة تدريبية قضائية في المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية، حصل الوزير مسعود العامري على درجة الماجستير من كلية واشنطن بالولايات المتحدة في مجال القانون الدولي.
السيرة الذاتية مسعود بن محمد العامري وزير العدل الجديد
- بعد تخرج مسعود العامري التحق بسلك القضاء القطري عام 1983 وكانت أول وظيفة له كانت مساعد قاضي بالمحاكم العدلية.
- تولى منصب قاضي عام 1986.
- عمل قاضيًا في عدة محاكم: الجزائية، المدنية، الاستئناف.
- عام 1997 تولى منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف.
- عام 2003 شغل منصب المحامي العام في قطر.
- في 2008 شغل القاضي مسعود بن محمد العامري منصب رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
- أهم الفترات في المسيرة المهنية لسعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل الجديد عندما شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث شهد القضاء خلال تلك الفترة نقلة وتطور كبير جدا في كافة الجوانب، حيث شهد القضاء تطور كبير في المنشئات القضائية، وزيادة كبيرة في أعداد العاملين بالقضاء (قضاة وموظفين)، وتم إنجاز مشروع الموسوعة القانونية الإلكترونية، إلى جانب التحول الرقمي المبهر في دوائر القضاء.