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من هو مطر طليحان الشمري الذي تُوفي اليوم في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
مطر طليحان الشمري مطر طليحان الشمري

أُعلن اليوم الأحد 30 أغسطس 2020 في الكويت عن وفاة مطر طليحان الشمري وقد تم تناول الخبر بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم “مطر طليحان الشمري” ترند الوسوم على موقع التواصل الاجتماعي، بعد آلاف التغريدات التي تحمل الدعاء بالرحمة والمغفرة للراحل، وتدعو لأسرته بالصبر والسلوان، كما حملت كل التغريدات شهادات من عرفوا الراحل مطر طليحان الشمري بالسيرة الحسنة والخلق الطيب.

من هو مطر طليحان الشمري الذي تُوفي اليوم في الكويت

هو مطر طليحان الهيلم الشمري حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة آل البيت الأردنية، مطر طليحان الشمري الكويتي الذي تُوفي اليوم، ترشح لعدة مرات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الرابعة الجهراء، حيث خاض انتخابات مجلس الأمة أعوام 1990، 2006، 2008، 2009، 2012.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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