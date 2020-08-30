من هو مطر طليحان الشمري الذي تُوفي اليوم في الكويت

أُعلن اليوم الأحد 30 أغسطس 2020 في الكويت عن وفاة مطر طليحان الشمري وقد تم تناول الخبر بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم “مطر طليحان الشمري” ترند الوسوم على موقع التواصل الاجتماعي، بعد آلاف التغريدات التي تحمل الدعاء بالرحمة والمغفرة للراحل، وتدعو لأسرته بالصبر والسلوان، كما حملت كل التغريدات شهادات من عرفوا الراحل مطر طليحان الشمري بالسيرة الحسنة والخلق الطيب.

من هو مطر طليحان الشمري الذي تُوفي اليوم في الكويت

هو مطر طليحان الهيلم الشمري حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة آل البيت الأردنية، مطر طليحان الشمري الكويتي الذي تُوفي اليوم، ترشح لعدة مرات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة الرابعة الجهراء، حيث خاض انتخابات مجلس الأمة أعوام 1990، 2006، 2008، 2009، 2012.