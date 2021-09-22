من هو معن الرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية الجديد؟

أعلن مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تعيين المهندس معن الرزوقي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة خلفًا لعادل الصانع الذي تقدم باستقالته، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للسيد معن الرزوقي من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها، من المرتقب أن تشهد الخطوط الجوية الكويتية نقلة عالمية خلال فترة تولي الرزوقي لرئاسة الشركة.
من هو معن الرزوقي رئيس الخطوط الجوية الكويتية الجديد؟
- بخصوص معلومات عن السيد معن الرزوقي من ويكيبيديا، نجد أنه قد تخرج من جامعة أريزونا ستايت بالولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على شهادة الهندسة المدنية.
- السيد معن الرزوقي قيادة إدارية كويتية وعالمية، فهو رئيس شركة شلمبرجير الأمريكية وهي أكبر شركة في العالم تعمل في مجال خدمات حقول النفط، ولها عمليات في 85 دولة حول العالم.
- معن رزوقي رئيس الخطوط الجوية الكويتية الجديد بعد تخرجه عمل في شركة شلمبرجير عام 1997 في ولاية تكساس كمهندس حقول، ثم عمل في فروع الشركة باسكتلندا ثم غرب إفريقيا، تدرج معن الرزوقي في المناصب داخل الشركة حتى أصبح، مدير للعمليات وتطوير الأعمال، ثم مديرًا عامًا لأعمال الشركة في الكويت.