من هو معن الرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية الجديد؟

أعلن مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تعيين المهندس معن الرزوقي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة خلفًا لعادل الصانع الذي تقدم باستقالته، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للسيد معن الرزوقي من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها، من المرتقب أن تشهد الخطوط الجوية الكويتية نقلة عالمية خلال فترة تولي الرزوقي لرئاسة الشركة.

من هو معن الرزوقي رئيس الخطوط الجوية الكويتية الجديد؟