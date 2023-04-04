من هو منصور المذن نائب مدير الهيئة العام للمعلومات المدنية؟
نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسيد منصور المذن نائب مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت، كما نُقدم أهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، حيث تقلد العديد من المناصب الهامة في الهيئة.
معلومات عن منصور المذن نائب مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية 2023
- هو منصور أحمد عبد العزيز المذن نائب مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية لشؤون نظم وتقنية المعلومات.
- يشغل هذا المنصب منذ 2011، تم التجديد لسيادته في منصب نائب المدير في أكتوبر 2019 لمدة أربع سنوات.
- وكيل مساعد بالهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- شغل من قبل منصب مدير إدارة تطوير النظم وقواعد البيانات.