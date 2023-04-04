من هو منصور المذن نائب مدير الهيئة العام للمعلومات المدنية؟

بواسطة محمود عطا الله
منصور المذن نائب مدير هيئة المعلومات المدنية منصور المذن نائب مدير هيئة المعلومات المدنية

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسيد منصور المذن نائب مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت، كما نُقدم أهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، حيث تقلد العديد من المناصب الهامة في الهيئة.

معلومات عن منصور المذن نائب مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية 2023

  • هو منصور أحمد عبد العزيز المذن نائب مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية لشؤون نظم وتقنية المعلومات.
  • يشغل هذا المنصب منذ 2011، تم التجديد لسيادته في منصب نائب المدير في أكتوبر 2019 لمدة أربع سنوات.
  • وكيل مساعد بالهيئة العامة للمعلومات المدنية.
  • شغل من قبل منصب مدير إدارة تطوير النظم وقواعد البيانات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

قرعة أكاديمية سعد العبدالله بحضور نزاهة

أخبار العالم

صرف البدل النقدي للإجازات في القطاع النفطي بالكويت 2023.. تعرف على الشروط وخطوات…