من هو منصور المرعيد محافظ نينوي الجديد سؤال يشغل تفكير الجميع الآن بعد انتخاب المرعيد محافظا لتلك المحافظة الهامة اليوم الإثنين 13 مايو 2019، ونقدم لكم الآن السيرة الذاتية للمهندس منصور المرعيد من ويكيبيديا وتاريخه وعمله والمناصب القيادية التي تولاها من قبل حتى وصوله لهذا المنصب الهام، كما سنقدم لكم نبذة عنه وعن الشهادات العلمية التي حصل عليها، وقد فاز منصور المرعيد بمنصب محافظ نينوي بعد انتخابه من مجلس المحافظة، وحصل المرعيد على 28 صوتا.

من هو منصور المرعيد محافظ نينوي الجديد والسيرة الذاتية له

اسم محافظ نينوي الجديد بالكامل هو منصور مرعيد عطية حمد الجبوري، من مواليد ناحية القيارة محافظة نينوي عام 1965 أي أن المحافظ الجديد يبلغ من العمر الآن 54 عام، يصف نفسه بأنه مهني ورجل أعمال، المرعيد حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الموصل، بعد تخرجه عمل بهيئة التصنيع العسكري كمهندس موقع بداية من عام 1989 حتى 1993، عمل بعدها كمدير تنفيذي في عدة مشروعات كبري تابعة للقطاع الخاص.

منصور المرعيد محافظ نينوي الجديد نزح عن المحافظة عام 2014 مثل الكثير من سكانها، وكان له دور قيادي وبارز في مساعدة النازحين من كافة الجوانب، وعند تحرير نينوي قاد حشد عشائري من أهالي المحافظة بالتعاون مع الحكومة المركزية العراقية وقواتها، خاض انتخابات مجلس النواب العراقي 2018 على قائمة تحالف النصر.