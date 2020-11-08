من هو مهند الساير؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة 2020

أعلن الأستاذ مهند الساير عن خوضه انتخابات مجلس الأمة 2020 في الدائرة الثالثة، وتقدم بأوراق ترشحه رسميًا إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات الكويتية، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمحامي مهند الساير من ويكيبيديا، ونستعرض أهم المعلومات عن المرشح.

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هذا ويعتبر المحامي مهند الساير واحد من أبرز المرشحين المتنافسين على المقاعد البرلمانية العشرة المخصصة للدائرة الثالثة، هذا ويذكر أن عدد المرشحين في الدائرة الثالثة 85 (74 مرشحًا و11 مرشحة).

السيرة الذاتية للمحامي مهند الساير من ويكيبيديا مرشح الدائرة الثالثة أمة 2020