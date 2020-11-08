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من هو مهند الساير؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الثالثة انتخابات مجلس الأمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
مهند الساير مرشح الدائرة الثالثة مهند الساير مرشح الدائرة الثالثة

أعلن الأستاذ مهند الساير عن خوضه انتخابات مجلس الأمة 2020 في الدائرة الثالثة، وتقدم بأوراق ترشحه رسميًا إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات الكويتية، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمحامي مهند الساير من ويكيبيديا، ونستعرض أهم المعلومات عن المرشح.
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هذا ويعتبر المحامي مهند الساير واحد من أبرز المرشحين المتنافسين على المقاعد البرلمانية العشرة المخصصة للدائرة الثالثة، هذا ويذكر أن عدد المرشحين في الدائرة الثالثة 85 (74 مرشحًا و11 مرشحة).

السيرة الذاتية للمحامي مهند الساير من ويكيبيديا مرشح الدائرة الثالثة أمة 2020

  • هو مهند طلال الساير.
  • محامي أمام محكمة التمييز والدستورية الكويتية.
  • شغل منصب نائب رئيس جمعية المحامين الكويتيين وأمين السر.
  • حاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص.
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  • مهند الساير مرشح الثالثة محاضر ومدرب ومحكم معتمد، وهو عضو في مجموعة من الكيانات والاتحادات القانونية.
  • خاض مهند الساير انتخابات مجلس الأمة 2016 وحصل على 1534 صوتًا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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