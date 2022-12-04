من هو م. مشعل القريفة مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية؟

أُعلن في الكويت، عن تكليف المهندس مشعل القريفة بمنصب مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بقرار من وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل في الأول من نوفمبر 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندس مشعل القريفة والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.

من هو المهندس مشعل القريفة مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة؟