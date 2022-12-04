من هو م. مشعل القريفة مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية؟

بواسطة محمود عطا الله
مشعل القريفة مدير هيئة الزراعة الكويتية المهندس مشعل القريفة مدير هيئة الزراعة والثروة السمكية الكويتية

أُعلن في الكويت، عن تكليف المهندس مشعل القريفة بمنصب مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بقرار من وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل في الأول من نوفمبر 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندس مشعل القريفة والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.

من هو المهندس مشعل القريفة مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة؟

  1. المهندس مشعل حمود القريفة مدير هيئة الزراعة والثروة السمكية بالإنابة كان يشغل منصب نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية منذ يناير 2021.
  2. المهندس مشعل القريفة كان يشغل منصب مدير إدارة الإنتاج الحيواني في قطاع شؤون الثروة الحيوانية.
  3. يعرف عن مدير هيئة شؤون الزراعة الانضباط في العمل، والتزامه بالقوانين واللوائح، ويعمل دائمًا في المسار الدعم لتحقيق الأمن الغذائي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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