من هو م. مشعل القريفة مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية؟
أُعلن في الكويت، عن تكليف المهندس مشعل القريفة بمنصب مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بقرار من وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل في الأول من نوفمبر 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهندس مشعل القريفة والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.
من هو المهندس مشعل القريفة مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة؟
- المهندس مشعل حمود القريفة مدير هيئة الزراعة والثروة السمكية بالإنابة كان يشغل منصب نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية منذ يناير 2021.
- المهندس مشعل القريفة كان يشغل منصب مدير إدارة الإنتاج الحيواني في قطاع شؤون الثروة الحيوانية.
- يعرف عن مدير هيئة شؤون الزراعة الانضباط في العمل، والتزامه بالقوانين واللوائح، ويعمل دائمًا في المسار الدعم لتحقيق الأمن الغذائي