من هو ناصر المطوع وكيل وزارة التجارة والصناعة؟

أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارًا وزاريًا يقضي بتكليف ناصر المطوع بمهام منصب وكيل الوزارة بالإضافة إلى عمله، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ ناصر المطوع وكيل وزارة التجارة والصناعة الجديد بالتكليف، واهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي شغلها من قبل.

معلومات عن ناصر المطوع وكيل وزارة التجارة والصناعة

هو ناصر ماهر المطوع يشغل منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف الجديد في الكويت منذ 5 يوليو 2023، يشغل منصب الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة منذ مارس 2019.

وكيل وزارة التجارة بالتكليف ناصر المطوع شغل من قبل منصب مستشار الوزير بنفس الوزارة للنافذة الواحدة وتقنية المعلومات، ولسيادته دور بارز في التحول الرقمي للوزارة، حيث أشرف على تنفيذ عمليات التطوير الخاصة بالبرامج والمواقع الإلكترونية، وعمليات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية التي تتعامل مع وزارة التجارة.