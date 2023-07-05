من هو ناصر المطوع وكيل وزارة التجارة والصناعة؟

بواسطة محمود عطا الله
ناصر المطوع ويكيبيديا ناصر المطوع وكيل وزارة التجارة

أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارًا وزاريًا يقضي بتكليف ناصر المطوع بمهام منصب وكيل الوزارة بالإضافة إلى عمله، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ ناصر المطوع وكيل وزارة التجارة والصناعة الجديد بالتكليف، واهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي شغلها من قبل.

معلومات عن ناصر المطوع وكيل وزارة التجارة والصناعة

هو ناصر ماهر المطوع يشغل منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف الجديد في الكويت منذ 5 يوليو 2023، يشغل منصب الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة منذ مارس 2019.

وكيل وزارة التجارة بالتكليف ناصر المطوع شغل من قبل منصب مستشار الوزير بنفس الوزارة للنافذة الواحدة وتقنية المعلومات، ولسيادته دور بارز في التحول الرقمي للوزارة، حيث أشرف على تنفيذ عمليات التطوير الخاصة بالبرامج والمواقع الإلكترونية، وعمليات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية التي تتعامل مع وزارة التجارة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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