من هو ناصر تقي مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراره بتكليف المهندس ناصر تقي بمهام منصب مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالإضافة إلى عمله، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من الذاتية للمهندس ناصر تقي مدير هيئة الزراعة والثروة السمكية الجديد بالتكليف في الكويت، وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا، والمناصب الهامة التي شغلها من قبل.

معلومات عن ناصر تقي مدير هيئة الزراعة الجديد في الكويت

هو المهندس ناصر محمد تقي يشغل منصب مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف الحالي في الكويت منذ الأول من يونيو 2023، يشغل منصب مدير إدارة المشاريع الهندسية بقطاع الشؤون المالية والإدارية بالهيئة.

مدير هيئة الزراعة في الكويت ناصر تقي شغل منصب نائب مدير الهيئة للشؤون المالية والإدارية، تخرج سيادته من جامعة الكويت بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.