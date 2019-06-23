من هو نجاح حسن علي الشمري وزير الدفاع العراقي الجديد، والسيرة الذاتية له

من هو نجاح حسن علي الشمري وزير الدفاع الجديد المرتقب هو السؤال الذي يشغل تفكير الجميع في العراق الآن بعد ترشيح سيادته لهذا المنصب الرفيع، ونقدم لكم الآن السيرة الذاتية للواء نجاح الشمري من ويكيبيديا وتاريخه والمناصب القيادية التي تولاها، والشهادات العلمية التي حصل عليها، هذا وقد رشح المهندس عادل عبد المهدي 4 شخصيات لشغل الوزارات المتبقية في حكومته، وسوف يصوت مجلس النواب الإثنين على الأسماء الأربعة، ومن ضمنهم نجاح الشمري وزيرا للدفاع.

من هو نجاح حسن علي الشمري وزير الدفاع الجديد المرتقب والسيرة الذاتية له

اللواء نجاح حسن علي الشمري من مواليد بغداد عام 1967، أي أن وزير الدفاع الجديد يبلغ من العمر الآن 52 عام، أحيل للتقاعد بناء على طلبه برتبة لواء عام 2018 وهو لواء قوات خاصة، شغل منصب أمر لواء العمليات الخاصة خلال الفترة من 2003-2004، ومنصب قائد فرقة العمليات الخاصة من 2004 حتى 2007، كما شغل من قبل منصب أمر فوج قوات خاصة.

اللواء نجاح الشمري وزير الدفاع الجديد المرتقب تخرج من الكلية العسكرية عام 1987 بعدما حصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية، كما حصل على درجة الماجستير في مجال التخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني، حصل على الكثير من الدورات العسكرية والأمنية المتخصصة والمتقدمة بالعراق والأردن وأمريكا.