من هو نظال البطاينة وزير العمل الجديد بالأردن، والسيرة الذاتية له

من هو نضال البطاينة وزير العمل الجديد بالأردن هو سؤال الجميع في الأردن اليوم بعد التعديل الوزاري اليوم الأربعاء 9 مايو 2019، التعديل في مجلس الوزراء هو الثالث في حكومة عمر الرزاز خلال عام، ونقدم لكم الآن السيرة الذاتية لنضال البطاينة من ويكيبيديا، والوظائف القيادية التي تولاها من قبل حتى وصوله لهذا المنصب الهام، والشهادات العلمية التي حصل عليها، هذا وقد أدى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام الملك عبد الله الثاني اليوم.

من هو نضال البطاينة وزير العمل الجديد بالأردن والسيرة الذاتية له

الاسم بالكامل هو نضال أنور فيصل البطاينة قبل توليه حقيبة وزارة العمل كان يشغل منصب رئيس ديون الخدمة المدنية الأردني منذ الرابع من فبراير 2019، وقبل ذلك شغل عدد من المناصب القيادية الحكومية الهامة خارج الأردن منها منصب مدير التخطيط والأداء واستشراف المستقبل بالبنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نضال البطاينة وزير العمل الجديد حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، كما حصل على درجة الماجستير من جامعة ولنغونغ الأسترالية في تخصص إدارة الجودة والتميز المؤسسي، كما حصل على دورات متقدمة وعالمية في مجال حوكمة المؤسسات وأنظمة الجودة والتدقيق على النظم الإدارية.