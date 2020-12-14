من هو نواف سعود الياسين وزير العدل الجديد في الكويت؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

ننشر السيرة الذاتية للدكتور نواف الياسين وزير العدل الجديد في الكويت من ويكيبيديا، وذلك بعد تم الكشف رسميًا عن التشكيل الوزاري الجديد في دولة الكويت.

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حيث أدت الحكومة الكويتية اليمين القانونية أمام صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن د. نواف الياسين، والمناصب التي شغلها قبل تولي حقيبة العدل، والشهادات العلمية التي حصل عليها.

من هو نواف سعود الياسين وزير العدل الجديد؟