Take a fresh look at your lifestyle.


من هو نواف سعود الياسين وزير العدل الجديد في الكويت؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
د. نواف الياسين وزير العدل الجديد د. نواف الياسين وزير العدل الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور نواف الياسين وزير العدل الجديد في الكويت من ويكيبيديا، وذلك بعد تم الكشف رسميًا عن التشكيل الوزاري الجديد في دولة الكويت.
شاهد أيضًا: من هو ثامر العلي الصباح وزير الداخلية الجديد من ويكيبيديا؟
حيث أدت الحكومة الكويتية اليمين القانونية أمام صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن د. نواف الياسين، والمناصب التي شغلها قبل تولي حقيبة العدل، والشهادات العلمية التي حصل عليها.

من هو نواف سعود الياسين وزير العدل الجديد؟

  • الدكتور نواف الياسين وزير العدل الجديد شغل منصب محامي في محكمة التمييز وفي المحكمة الدستورية بوزارة العدل.
  • حصل الدكتور نواف الياسين على الدكتوراه في القانون من المملكة المتحدة.
  • وهو عضو في الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

موقع ASK لحجز مواعيد عيادات مركز زين ومركز سالم العلي

أخبار العالم

“علي فهد المضف ويكيبيديا”.. تعرف إلى السيرة الذاتية لوزير التربية…

أخبار العالم

ثامر العلي الصباح ويكيبيديا.. تعرف إلى السيرة الذاتية لوزير الداخلية الجديد في الكويت

أخبار العالم

“التشكيل الوزاري الجديد”.. أسماء الحكومة الجديدة في الكويت بعد الكشف عنها…

أخبار العالم

من هو ثامر العلي الصباح وزير الداخلية الجديد الكويتي؟

أخبار العالم

هيئة المعلومات المدنية: دفع رسوم البطاقة المدنية بدل فاقد على الموقع الإلكتروني أون…

أخبار العالم

الكويت: حكم قضائي يسمح بإضافة لقب “محامي” في البطاقة المدنية

أخبار العالم

“النائب علي القطان ويكيبيديا”.. تعرف إلى السيرة الذاتية لنائب مجلس الأمة…

أخبار العالم

“بدر الحميدي”.. من هو رئيس مجلس الأمة 2020 الكويتي الجديد المرتقب؟

أخبار العالم

أسماء الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري بالكويت الجديدة 2020


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.