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من هو نور الدين ساتي سفير السودان في أمريكا؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
نور الدين ساتي سفير السودان في أمريكا نور الدين ساتي سفير السودان في أمريكا

ننشر السيرة الذاتية للدكتور نور الدين ساتي سفير السودان الجديد لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد قبول ترشح سيادته لهذا المنصب الهام والحيوي، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير معلومات عن نور الدين ساتي من ويكيبيديا، وتاريخه، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا وقد عادت العلاقات الدبلوماسية السودانية الأمريكية إلى أفضل حال اليوم، وعاد التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أعلى مستوى وهو مستوى السفراء، بعد أن كانت العلاقات منحصرة على مستوى القائمين بالأعمال لفترات طويلة سابقة.

السيرة الذاتية للدكتور نور الدين ساتي سفير السودان في أمريكا الجديد

الدكتور نور الدين ساتي هو دبلوماسي سوداني كبير وأديب سوداني معروف، سفير السودان الجديد في أمريكا 2020 هو سفير متقاعد بوزارة الخارجية السودانية، وهو أستاذ أسبق في اللغة والأدب الفرنسي بجامعة الخرطوم السودانية، كما شغل العديد من المناصب الهامة ومنها الأمين العام للمكتبة السودانية الوطنية.

وبخصوص معلومات عن الدكتور نور الدين ساتي من ويكيبيديا نجد أنه شغل عدد من المناصب الهام في وزارة الخارجية، وهو موظفًا دوليًا سابقًا بمنظمة اليونسكو، كما ساهم بقوة في إثراء ودفع حركة الثقافة والأدب بالسودان، عمل السفير نور الدين ساتي سفير السودان في أمريكا الجديد في أوائل التسعينيات من القرن الماضي سفيرًا للسودان في فرنسا، ثم عمل بعد ذلك في بعثات الأمم المتحدة بعدة دول أفريقية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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