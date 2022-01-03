فاز الكويتي هيثم الغيص بمنصب أمين عام منظمة أوبك أهم منظمة عالمية للدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسيد هيثم الغيص أمين أوبك الجديد، والمناصب الكويتية التي تولاها من قبل قبل توليه هذا المنصب العالمي الهام، وكانت الكويت قد رشحت الغيص لهذا المنصب مع بداية نوفمبر 2021، وفاز به مع بداية العام الجديد 2022.
من هو هيثم الغيص أمين عام أوبك الجديد؟
- هو هيثم فيصل جاسم محمد جاسم الغيص، شغل منصب محافظ الكويت لدى منظمة أوبك خلال الفترة من 2017 حتى 2021.
- شغل الأستاذ هيثم الغيص منصب رئيس اللجنة الفنية الأولى لمراقبة إنتاج النفط في الدول داخل وخارج أوبك (أوبك بلس) عام 2017.
- الأستاذ هيثم الغيص رئيس أوبك الجديد له خبرات طويلة في أسواق النفط العالمية وصناعات النفط تصل إلى أكثر من 30 عاما.
- بدأ الغيص مسيرته مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية، كما ترأس مكاتب مؤسسة البترول في لندن وبكين.
- كما شغل منصب مدير إدارة البحوث في مؤسسة البترول الكويتية.
- وشغل منصب نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي بالمؤسسة.