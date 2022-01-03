فاز الكويتي هيثم الغيص بمنصب أمين عام منظمة أوبك أهم منظمة عالمية للدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسيد هيثم الغيص أمين أوبك الجديد، والمناصب الكويتية التي تولاها من قبل قبل توليه هذا المنصب العالمي الهام، وكانت الكويت قد رشحت الغيص لهذا المنصب مع بداية نوفمبر 2021، وفاز به مع بداية العام الجديد 2022.

من هو هيثم الغيص أمين عام أوبك الجديد؟