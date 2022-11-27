من هو وزير الأشغال الحالي في الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
دكتورة أماني بوقماز وزير الأشغال الحالي في الكويت دكتورة أماني بوقماز وزير الأشغال الحالي في الكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لوزير الأشغال العامة الحالي في الكويت وهي الوزيرة الدكتورة أماني بوقماز في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح الثانية، تولت الدكتورة أماني بوقماز مهام وزارة الأشغال العامة والماء والكهرباء منذ يوم 16 أكتوبر 2022 مع باقي أعضاء الحكومة الجديدة، وتعتبر وزارة الأشغال واحدة من أهم الوزارات في دولة الكويت.

السيرة الذاتية لوزير الأشغال الحالي في الكويت د. أماني بوقماز

  • هي الدكتورة أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الحالي في الكويت 2023.
  • هي أستاذ مساعد بجامعة الكويت.
  • عملت مهندس  ارتباط للرد على ديوان المحاسبة الخاصة بإدارة التنفيذ.
  • مهندس اختصاصي مدني.
  • مهندس مشروع.
  • الدكتورة أماني بوقماز وزير الأشغال العامة حاصلة على درجة الدكتوراه في فلسفة الهندسة المدنية من جامعة كولومبوس أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.
  • ماجستير في الهندسة المدنية من جامعة الشرق الأوسط التقنية بتركيا.
  • تخرجت من جامعة الكويت بعد حصولها على بكالوريوس الهندسة المدنية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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