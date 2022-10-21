من هو وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الحالي “د. حمد العدواني”؟

بواسطة محمود عطا الله
وزير التربية والتعليم العالي الحالي دكتور حمد العدواني وزير التربية والتعليم العالي الحالي دكتور حمد العدواني

الدكتور حمد العدواني هو وزير التربية والتعليم الحالي في دولة الكويت في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور حمد العدواني وزير التربية والتعليم العالي الحالي والذي تولى المنصب الهام منذ منتصف أكتوبر 2022، خلفًا للدكتور علي فهد المضف.

من هو وزير التربية والتعليم الحالي في الكويت د. حمد العدواني؟

  • هو الدكتور حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي في الكويت.
  • قبل توليه الوزارة كان يشغل منصب المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
  • كما شغل من قبل منصب عميد القبول والتسجيل بالتكليف جامعة الكويت، وشغل منصب العميد المساعد للقبول والتسجيل بجامعة الكويت.
  • مدير برنامج الماجستير قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الكويت.
  • الملحق الثقافي في سفارة الكويت بواشنطن.
  • أستاذ مساعد قسم الهندسة الكيميائية جامعة الكويت.
  • وزير التربية والتعليم العالي الحالي الدكتور حمد العدواني حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس، ودرجة الماجستير في نفس المجال من جامعة تكساس، حاصل على البكالوريوس في الهندسة الكيميائية جامعة الكويت.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

من هو السفير وليد الخبيزي نائب وزير الخارجية الكويتي بالوكالة؟

أخبار العالم

نتائج انتخابات رئيس مجلس الأمة الجديد 2022-2026