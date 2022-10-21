من هو وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الحالي “د. حمد العدواني”؟
الدكتور حمد العدواني هو وزير التربية والتعليم الحالي في دولة الكويت في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور حمد العدواني وزير التربية والتعليم العالي الحالي والذي تولى المنصب الهام منذ منتصف أكتوبر 2022، خلفًا للدكتور علي فهد المضف.
من هو وزير التربية والتعليم الحالي في الكويت د. حمد العدواني؟
- هو الدكتور حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي في الكويت.
- قبل توليه الوزارة كان يشغل منصب المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- كما شغل من قبل منصب عميد القبول والتسجيل بالتكليف جامعة الكويت، وشغل منصب العميد المساعد للقبول والتسجيل بجامعة الكويت.
- مدير برنامج الماجستير قسم الهندسة الكيميائية بجامعة الكويت.
- الملحق الثقافي في سفارة الكويت بواشنطن.
- أستاذ مساعد قسم الهندسة الكيميائية جامعة الكويت.
- وزير التربية والتعليم العالي الحالي الدكتور حمد العدواني حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس، ودرجة الماجستير في نفس المجال من جامعة تكساس، حاصل على البكالوريوس في الهندسة الكيميائية جامعة الكويت.