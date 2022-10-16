من هو وزير الصحة الكويتي الجديد “دكتور أحمد العوضي”؟

نُقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور أحمد العوضي وزير الصحة الكويتي الجديد بعد الكشف رسميًا عن التشكيل الحكومي الجديد برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، وزير الصحة الكويتي الحالي منذ 16 أكتوبر 2022 هو أهم قيادات الوزارة، ويعلم جيدًا كل الملفات، وقادر على قيادة الوزارة بنجاح خلال الفترة القادمة.
من هو وزير الصحة الكويتي الجديد الدكتور أحمد العوضي؟
- وزير الصحة الكويتي الجديد الحالي هو الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي.
- مدير مستشفى واره في القطاع الأهلي بدولة الكويت.
- شغل الكثير من المناصب القيادية والميدانية في الوزارة.
- شغل منصب مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان – منطقة الصباح الطبية التخصصية.
- مدير مركز الرعاية التلطيفية بمنطقة الصباح الطبية التخصصية.
- مدير منطقة الجهراء الصحية بالإنابة.
- مدير مستشفى مبارك الكبير.
- مدير مستشفى الجهراء.
- الدكتور أحمد العوضي وزير الصحة الكويتي حاصل على دكتوراه في طب الأطفال من معهد الكويت للاختصاصات الطبية، حاصل على درجة دكتور في الطب من جامعة الخليج العربي مملكة البحرين.