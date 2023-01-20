من هو وزير العدل الكويتي الحالي 2023 “عبد العزيز الماجد”؟
نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للوزير عبد العزيز الماجد وزير العدل الكويتي الحالي 2023 في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف الصباح الثانية، هذا ويشغل الوزير عبد العزيز الماجد أيضًا منصب وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، ويشغل سيادته المنصب منذ شهر أكتوبر 2022 الماضي.
معلومات عن وزير العدل الكويتي الحالي 2023 عبد العزيز الماجد
- هو عبد العزيز ماجد عبد العزيز الماجد وزير العدل الكويتي وزير الأوقاف والشئون الإسلامية وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة الحالي.
- شغل من قبل منصب مدير مكتب وزير العدل
- شغل منصب وكيل مساعد بوزارة العدل للشئون الإدارية والمالية والتطوير الإداري.
- كما شغل الوزير عبد العزيز الماجد من قبل منصب أمين عام مساعد للمجلس الأعلى للمحافظات بدرجة وكيل وزارة.
- حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.