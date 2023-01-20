من هو وزير العدل الكويتي الحالي 2023 “عبد العزيز الماجد”؟

بواسطة محمود عطا الله
عبد العزيز الماجد وزير العدل الكويتي الحالي 2023 عبد العزيز الماجد وزير العدل الكويتي الحالي 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للوزير عبد العزيز الماجد وزير العدل الكويتي الحالي 2023 في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف الصباح الثانية، هذا ويشغل الوزير عبد العزيز الماجد أيضًا منصب وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، ويشغل سيادته المنصب منذ شهر أكتوبر 2022 الماضي.

معلومات عن وزير العدل الكويتي الحالي 2023 عبد العزيز الماجد

  • هو عبد العزيز ماجد عبد العزيز الماجد وزير العدل الكويتي وزير الأوقاف والشئون الإسلامية وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة الحالي.
  • شغل من قبل منصب مدير مكتب وزير العدل
  • شغل منصب وكيل مساعد بوزارة العدل للشئون الإدارية والمالية والتطوير الإداري.
  • كما شغل الوزير عبد العزيز الماجد من قبل منصب أمين عام مساعد للمجلس الأعلى للمحافظات بدرجة وكيل وزارة.
  • حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

معرض الكويت للسيارات 2023 ينطلق في مول 360

أخبار العالم

من هو يوسف الكندري رئيس مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية 2023؟