من هو ياسر العدوان محافظ العاصمة عمان الجديد؟

قرر وزير الداخلية، اليوم الأحد 15 أغسطس 2021، تعيين الأستاذ الدكتور ياسر العدوان في منصب محافظ العاصمة عمان، ونشرت الخبر كل وسائل الإعلام بالمملكة، هذا وننشر من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور ياسر العدوان محافظ عمان الجديد من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها، ويشغل الدكتور ياسر العدوان هذا المنصب خلفًا لـ سعد شهاب الذي أُحيل للتقاعد لبلوغه السن القانوني.

من هو ياسر العدوان محافظة العاصمة عمان الجديد؟

بخصوص السيرة الذاتية للمحافظ ياسر العدوان من ويكيبيديا، نجد أنه تخرج من الجامعة الأردنية عام 1978 بعدما حصل على درجة البكالوريوس، وحصل على درجة الماجستير عام 1980، محافظ العاصمة عمان الجديد حصل على درجة الدكتوراه في الإدارة العامة وتحليل السياسات من جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، عمل كمحاضر في عدة جامعات أمريكية، وشغل منصب عضو هيئة التدريس بجامعة اليرموك، وتقلد عدة مناصب بها منها عميد ثم نائب رئيس الجامعة.

ياسر العدوان محافظ العاصمة عمان الجديد شغل منصب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما شغل منصب محافظ المفرق، وشغل منصب نائب محافظ العاصمة ،حاصل على الكثير من الجوائز المحلية والدولية، يعتبر العدوان من أهم الحكام الإداريين وصاحب خبرات طويلة قانونيًا وميدانيًا.