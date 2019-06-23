من هو ياسين طاهر الياسري وزير الداخلية العراقي الجديد المرتقب، والسيرة الذاتية له

من هو ياسين طاهر الياسري وزير الداخلية العراقي الجديد المرتقب هو سؤال الجميع الآن بعد ترشيح سيادته لهذا المنصب الهام، ونقدم لكم الآن السيرة الذاتية للفريق ياسين طاهر الياسري من ويكيبيديا والشهادات العلمية التي حصل عليها، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، حتى تم ترشيحه لهذا المنصب الهام، هذا وقد أرسل رئيس الوزراء المهندس عادل عبد المهدي إلى مجلس النواب، أربعة أسماء مقترحة لشغل الأربعة وزارات المتبقية في حكومته، وسوف يقوم المجلس بالتصويت على تلك الأسماء.

من هو ياسين طاهر الياسري وزير الداخلية الجديد المرتقب والسيرة الذاتية له

الفريق ياسين طاهر الياسري من مواليد بغداد عام 1958 أي إن وزير الداخلية الجديد المرتقب يبلغ من العمر 61 عام، قبل توليه الوزارة كان يشغل منصب مستشار بوزارة الداخلية، وهو عضو الهيئة التدريسية بكلية الشرطة، وعضو الهيئة التدريسية بالمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، وهو باحث ومؤلف في القانون الدولي وفي الاستراتيجيات الأمنية، وهو حاصل على الدكتوراة في مجال فلسفة القانون العام من جامعة النهرين.

ومن المعلومات عن الفريق ياسين طاهر الياسري من ويكيبيديا فقد التحق بالعمل في وزارة الداخلية عام 1979 حتى الآن، شغل الكثير من المناصب القيادية بالوزارة منها: مدير جنسية المثنى، مدير جنسية واسط، كما شغل منصب مدير الجنسية العامة مرتين (ولايتين)، حتى أصبح مستشارا لوزير الداخلية.