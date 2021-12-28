من هو يوسف العبيد نائب محافظ البنك المركزي الكويتي؟

جاء يوسف جاسم العبيد ضمن الترشيحات التشكيل الحكومي الجديد في الكويت والذي يبدأ عمله مع بداية العام الجديد 2022 برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للأستاذ يوسف جاسم العبيد نائب محافظ البنك المركزي من ويكيبيديا، وأهم المعلومات عنه، ومسيرته الهامة مع الاقتصاد الكويتي، والشهادات التي حصل عليها.

السيرة الذاتية يوسف العبيد نائب محافظ البنك المركزي الكويتي

من أهم المعلومات عن الوزير يوسف جاسم العبيد من ويكيبيديا، نجد أنه شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي الكويتي وعضو مجلس إدارة البنك منذ 2012، وفي عام 2017 تم التجديد له لمدة خمس سنوات في نفس المنصب.

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يشغل منصب عضو لجنة إدارة الدين العام بوزارة المالية منذ 2016 وحتى ديسمبر 2021، وهو عضو اللجنة الوطنية لحوكمة الأمن السيبراني منذ 2019 حتى ديسمبر 2021، كما شغل منصب عضو لجنة السوق في سوق الأوراق المالية الكويتية منذ 2011 حتى 2016.

السيد يوسف العبيد المرشح لمنصب وزير المالية الجديد حاصل على درجة بكالوريوس علوم الهندسة الصناعية عام 1983 من جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حصل من المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره سويسرا على شهادة منتدى المديرين التنفيذيين، كما حصل عام 2002 على شهادة برنامج المدير العام من كلية هارفارد للأعمال بوسطن الولايات المتحدة الأمريكية.

الوزير يوسف جاسم العبيد المرشح لمنصب وزير المالية، شغل خلال الفترة من 1983 حتى 2004 منصب مدير عام قطاع الائتمان التجاري في البنك التجاري الكويتي، ثم شغل منصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية في بنك بوبيان حتى 2008، في 2009 شغل منصب مدير إدارة الرقابة المكتبية بالبنك المركزي الكويتي، ثم المدير التنفيذي لقطاع الرقابة بالبنك المركزي، شغل سيادته منصب رئيس مجلس الإدارة لعدة شركات كبرى.