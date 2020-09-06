من هو يوسف الغريب مرشح العوازم الدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2020

ظهرت منذ قليل نتائج تشاورية العوازم في الدائرة الأولى وقد فاز بتزكية التشاورية يوسف فهد الغريب وأحمد الشحي ليكونا مرشحا العوازم في انتخابات مجلس الأمة 2020، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية ليوسف الغريب من ويكيبديا، والمناصب القيادية التي تولاها، وقد فاز يوسف الغريب مرشح عوازم الأولى في التشاورية بالمركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه، يذكر ان انتخابات الأمة ستكون في نوفمبر 2020.

من هو يوسف الغريب مرشح العوازم في انتخابات الكويت الدائرة الأولى

هو يوسف فهد الغريب العازمي عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة حولى، قدم الكثير والكثير من الخدمات خلال فترة عمله بالمجلس البلدي، وحقق مطالب أهالي المدينة والدائرة، وبخصوص معلومات عن يوسف فهد الغريب ويكيبديا نجد أنه قد فاز بانتخابات المجلس البلدي منذ 2013، وهو من مواليد عام 1974، عمل في مؤسسة البترول الكويتية في منصب إداري أول.

يوسف فهد الغريب العازمي مرشح العوازم بالدائرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة 2020 حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة، وهو عضو الجمعية الأمريكية للإدارة العامة، وعضو جمعية إدارة الأعمال الأمريكية.