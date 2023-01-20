من هو يوسف الكندري رئيس مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية 2023؟
فاز الأستاذ يوسف عبد اللطيف مراد الكندري برئاسة مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية بالتزكية، حيث شُكل مجلس الإدارة الجديد، بعد انتهاء انتخابات الجمعية والتي عُقدت يوم الأربعاء 18 يناير 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ يوسف الكندري رئيس جمعية مبارك الكبير والقرين، وأهم المعلومات عنه، يذكر أن الانتخابات الأخيرة قد شهدت فوز تسعة مرشحين بعضوية مجلس الإدارة الجديد.
من هو يوسف عبداللطيف الكندري رئيس مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير؟
- هو الأستاذ يوسف عبداللطيف علي مراد الكندري رئيس مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية من يناير 2023.
- هو موظف في شركة نفط الكويت.
- عضو مجلس إدارة نادي الكويت للكارتنج.
- له العديد من المساهمات مجتمعية.
- كان شعاره في الانتخابات هو “رؤية جديدة وعمل”.