من هو يوسف الكندري رئيس مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية 2023؟

بواسطة محمود عطا الله
يوسف عبداللطيف مراد الكندري رئيس جمعية مبارك الكبير يوسف عبداللطيف مراد الكندري رئيس مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير واللقرين التعاونية

فاز الأستاذ يوسف عبد اللطيف مراد الكندري برئاسة مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية بالتزكية، حيث شُكل مجلس الإدارة الجديد، بعد انتهاء انتخابات الجمعية والتي عُقدت يوم الأربعاء 18 يناير 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ يوسف الكندري رئيس جمعية مبارك الكبير والقرين، وأهم المعلومات عنه، يذكر أن الانتخابات الأخيرة قد شهدت فوز تسعة مرشحين بعضوية مجلس الإدارة الجديد.

من هو يوسف عبداللطيف الكندري رئيس مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير؟

  • هو الأستاذ يوسف عبداللطيف علي مراد الكندري رئيس مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية من يناير 2023.
  • هو موظف في شركة نفط الكويت.
  • عضو مجلس إدارة نادي الكويت للكارتنج.
  • له العديد من المساهمات مجتمعية.
  • كان شعاره في الانتخابات هو “رؤية جديدة وعمل”.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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