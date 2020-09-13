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من هو يوسف محمد البذالي مرشح بني غانم في انتخابات مجلس الأمة 2020؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
يوسف محمد البذالي مرشح أمة 2020 الدائرة الرابعة يوسف محمد البذالي مرشح أمة 2020 الدائرة الرابعة

نتائج تشاورية بني غانم 2020 لاختيار مرشحهم في الدائرة الرابعة من انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 أسفرت عن فوز المهندس يوسف محمد البذالي وتزكيته لخوض الانتخابات عن قبيلة بني غانم  في الرابعة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهندس يوسف محمد البذالي من ويكيبيديا مرشح الدائرة الخامسة عن بني غانم، والمناصب القيادية التي تولاها، والشهادات العلمية التي حصل عليها.

من هو يوسف محمد البذالي مرشح انتخابات أمة 2020 الدائرة 4

هو المهندس يوسف محمد الوعلان البذالي، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من المملكة المتحدة، كما حصل مرشح مجلس الأمة 2020 عن بني غانم على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية من المملكة الأردنية الهاشمية، تولى العديد من المناصب القيادية في بلدية العاصمة الكويت، حيث يشغل المهندس يوسف البذالي منصب رئيس لجنة المشاريع التنموية، رئيس لجنة حماية المرافق العامة، رئيس قسم المعاملات والمتابعة الهندسية، وهو عضو في جمعية المهندسين الكويتية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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