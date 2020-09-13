من هو يوسف محمد البذالي مرشح بني غانم في انتخابات مجلس الأمة 2020؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

نتائج تشاورية بني غانم 2020 لاختيار مرشحهم في الدائرة الرابعة من انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 أسفرت عن فوز المهندس يوسف محمد البذالي وتزكيته لخوض الانتخابات عن قبيلة بني غانم في الرابعة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهندس يوسف محمد البذالي من ويكيبيديا مرشح الدائرة الخامسة عن بني غانم، والمناصب القيادية التي تولاها، والشهادات العلمية التي حصل عليها.

من هو يوسف محمد البذالي مرشح انتخابات أمة 2020 الدائرة 4

هو المهندس يوسف محمد الوعلان البذالي، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من المملكة المتحدة، كما حصل مرشح مجلس الأمة 2020 عن بني غانم على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية من المملكة الأردنية الهاشمية، تولى العديد من المناصب القيادية في بلدية العاصمة الكويت، حيث يشغل المهندس يوسف البذالي منصب رئيس لجنة المشاريع التنموية، رئيس لجنة حماية المرافق العامة، رئيس قسم المعاملات والمتابعة الهندسية، وهو عضو في جمعية المهندسين الكويتية.