من هي أسماء محمد عبدالله وزير الخارجية السوداني المرتقب والسيرة الذاتية لها

من هي أسماء محمد عبدالله المرشحة لمنصب وزير الخارجية السوداني الجديد سؤال الجميع الآن من السودانيين لمعرفة الشخصية التي ستمثل البلاد خارجيا خلال تلك الفترة الهامة، حيث نقدم السيرة الذاتية للسفيرة أسماء محمد عبدالله من ويكيبيديا وتاريخها والوظائف التي تولتها من قبل، هذا ويرشح السفيرة أسماء محمد عبداللة لتكون وزيرة للخارجية رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك، هذا ومن المرتقب أن يتم الكشف عن أسماء الوزراء بالحكومة السودانية الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة، بينما يؤكد البعض أن التشكيل الحكومي سيكون جاهز الثلاثاء.







من هي أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية السودانية المرتقبة

السفيرة أسماء محمد عبدالله هي أول سيدة في السلك الدبلوماسي السوداني وتنضم لوزارة الخارجية السودانية، وكان معها في بدايات عملها بوزارة الخارجية كلا من السفيرة زينب محمد محمود عبد الكريم، والسفيرة فاطمة البيلي، وعندما التحقت السفيرة أسماء محمد عبدالله بوزارة الخارجية تدرجت في المناصب حتى وصلت لدرجة وزير مفوض.







السفيرة أسماء محمد عبدالله في حال حصولها على حقيبة وزارة الخارجية السودانية ستكون أول سيدة تنال هذا المنصب في تاريخ السودان، وتنتظر وزير الخارجية القادم ملفات ساخنة وهامة وكثيرة، خلال تلك الفترة الانتقالية بالسودان.